سرقة شاحنة ومركبة "كوادرو" من مزرعة للملوك البريطانيين

و أوضحت الصحيفة أن السرقة وقعت في 13 أكتوبر الماضي، بعدما تم تقليص عدد حراس الأمن عند المدخلين الرئيسيين للمقر الملكي بسبب نقص الموظفين المؤهلين وكذلك الرغبة في طمأنة السياح الخائفين من منظر رجال الشرطة المسلحين.
وقالت الصحيفة: "سرق رجلان ملثمان شاحنة صغيرة ومركبة كوادرو كانتا مخزنتين في حظيرة، بمزرعة تقع في المنطقة الأمنية لقصر ويندسور".
وحسب الصحيفة، فقد تجاوز اللصان تحت ستار الليل سياجا يبلغ طوله مترين تقريبا، قبل أن يستخدما الشاحنة المسروقة لاقتحام بوابة أمنية في العقار الملكي والفرار.
ويعتقد أنه لحظة وقوع الحادث، كانت عائلة ولي العهد الأمير ويليام والأميرة كيت بأطفالهما الثلاثة موجودة في بيت "أديلايد" الريفي الواقع قرب القصر، بينما كان الملك تشارلز وزوجته كاميلا غائبين عن القصر.
وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم يتم توقيف المهاجمين بعد وأن التحقيق في الحادث مستمر.
روسيا اليوم
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