 
الثلاثاء 2024-11-19 09:50 ص
 

سرقة شاحنة ومركبة "كوادرو" من مزرعة للملوك البريطانيين

قلعة و قصر ويندسور
قلعة و قصر ويندسور
الثلاثاء، 19-11-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري- سرق رجلان مجهولان شاحنة ومركبة "كوادرو" من مزرعة تقع في أراضي قصر وندسور مقر إقامة الملوك البريطانيين، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصدر لها والشرطة.

اضافة اعلان


و أوضحت الصحيفة أن السرقة وقعت في 13 أكتوبر الماضي، بعدما تم تقليص عدد حراس الأمن عند المدخلين الرئيسيين للمقر الملكي بسبب نقص الموظفين المؤهلين وكذلك الرغبة في طمأنة السياح الخائفين من منظر رجال الشرطة المسلحين.

وقالت الصحيفة: "سرق رجلان ملثمان شاحنة صغيرة ومركبة كوادرو كانتا مخزنتين في حظيرة، بمزرعة تقع في المنطقة الأمنية لقصر ويندسور".

وحسب الصحيفة، فقد تجاوز اللصان تحت ستار الليل سياجا يبلغ طوله مترين تقريبا، قبل أن يستخدما الشاحنة المسروقة لاقتحام بوابة أمنية في العقار الملكي والفرار.

ويعتقد أنه لحظة وقوع الحادث، كانت عائلة ولي العهد الأمير ويليام والأميرة كيت بأطفالهما الثلاثة موجودة في بيت "أديلايد" الريفي الواقع قرب القصر، بينما كان الملك تشارلز وزوجته كاميلا غائبين عن القصر.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم يتم توقيف المهاجمين بعد وأن التحقيق في الحادث مستمر.

روسيا اليوم

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من المضبوطات

أخبار محلية ضبط معسل غير صالح للاستهلاك البشري ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية

اللاعب محمد وحيد الهدمي رحمه الله

أخبار محلية كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي

الحاج مصباح نزال

أخبار محلية الصريح تودع "مصباح الفجر وقنديل المسجد"

أرشيفية من اقتحام القرية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح جنوب بيت لحم

أصلان بجانيا

عربي ودولي استقالة رئيس أبخازيا بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة

أرشيفية

عربي ودولي هجومان في باكستان .. مقتل 8 جنود وخطف 7 شرطيين

تعبيرية

منوعات طحالب سامة تثير القلق بعد ظهورها على "المحار المستزرع" في الفلبين

قلعة و قصر ويندسور

منوعات سرقة شاحنة ومركبة "كوادرو" من مزرعة للملوك البريطانيين



 


الأكثر مشاهدة