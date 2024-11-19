سرقة شاحنة ومركبة "كوادرو" من مزرعة للملوك البريطانيين

الوكيل الإخباري- سرق رجلان مجهولان شاحنة ومركبة "كوادرو" من مزرعة تقع في أراضي قصر وندسور مقر إقامة الملوك البريطانيين، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصدر لها والشرطة.

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