سرقة 200 هاتف يومياً في بريطانيا.. لسبب غريب

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بيانات المسح المتعلق بالجريمة في إنجلترا وويلز أظهرت أن 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع البريطانية خلال عام حتى مارس (آذار) 2024. وهذا يمثل زيادة بنسبة 153% مقارنة بحوادث السرقة التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة حتى مارس (آذار) 2023، والتي بلغت 31 ألف حادث.
ووفقًا لتحليل وزارة الداخلية للبيانات، فإن حوادث السرقة تجاوزت 200 حادث يوميًا في أنحاء إنجلترا وويلز خلال الـ12 شهراً الماضية. وأسفرت 0.8% فقط من حوادث السرقة عن توجيه اتهام لشخص ما، في حين تم إغلاق 81.9% من تحقيقات الشرطة قبل العثور على مشتبه به.
وأظهرت استخبارات الشرطة أنه من المرجح أن تكون حوادث السرقة ناجمة عن الطلب المتزايد على الهواتف المستعملة في المملكة المتحدة وفي الخارج.
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