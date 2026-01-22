سريلانكا تكشف عن أكبر ياقوتة في العالم

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، تعود ملكية هذه الياقوتة الفريدة لشركة "Star of Pure Land"، التي اشترتها مع أحجار كريمة أخرى عام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الياقوتة عُثر عليها بالقرب من مدينة راتنابورا السريلانكية، المعروفة باسم "مدينة الأحجار الكريمة". وتشتهر أحجار الياقوت السريلانكية ببريقها ونقائها ولونها الفريد.
وتُعتبر ياقوتة "نجمة الأرض الطاهرة" أكبر ياقوتة في العالم، وتتميز بظاهرة "النجمة"؛ إذ تظهر على سطحها عند تعرضها للضوء نجمة متوهجة سداسية الأشعة.
-
