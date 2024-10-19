سريلانكا..قطار يدهس فيلين

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في سريلانكا أن قطاراً يحمل آلاف اللترات من الوقود اصطدم بقطيع أفيال برية في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل فيلين وإصابة ثالث، فيما خرجت عربتان من القطار عن القضبان.

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وسجل التصادم في بلدة على بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة كولومبو، الشهيرة بالمتنزهات الطبيعية وبالحياة البرية.



وقال سائق القطار لوكالة أسوشيتد برس إن القطيع الذي كان يضم نحو عشرين فيلاً، حاول فجأة عبور السكة أمس الجمعة.



وأضاف: "كانت هناك مسافة 10 أمتار تقريباً بيننا، وبالتالي لم نستطع عمل أي شيء، ضغطنا على المكابح لأقصى طاقتها، ولكن لم يكن بوسعنا أكثر من ذلك".



وأوضح السائق أن القطار كان يحمل 8 صهاريج، خمسة منها بوقود الديزل، و3 بالبنزين، وكل صهريج بسعة 50 ألف لتر.



وانحرفت عربتان من صهاريج البنزين عن المسار، ما تسبب في تسرب كبير وأضرار خطيرة للقضبان، واضطرت السلطات إلى تعطيل خدمات القطارات على هذا الخط.



وقال مسؤول من قسم الحياة البرية إن الفيلين فارقا الحياة على الفور، بينما عولج الفيل المصاب وعاد إلى قطيعه."