الأربعاء 2026-06-24 05:10 م

سرّ الشعور بأن السنوات تتسارع كلما كبرنا

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تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:20 م

الوكيل الإخباري-   يشعر كثير من الناس أن الوقت كان يمر ببطء في الطفولة بينما يمر بسرعة أكبر مع التقدم في العمر، رغم أن الزمن لا يتغير فيزيائيًا.

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يرتبط هذا الإحساس بطريقة إدراك الدماغ للوقت، إذ تعتمد على عدد التجارب والذكريات: فكلما كانت الحياة مليئة بأحداث جديدة ومختلفة بدا الوقت أطول، بينما يؤدي الروتين وتكرار الأيام إلى شعور بأن الوقت يمر بسرعة.


كما أن ضغوط الحياة وكثرة الانشغال واستخدام التكنولوجيا قد تزيد هذا الإحساس. في المقابل، تساعد التجارب الجديدة وتغيير الروتين على جعل الوقت يبدو أكثر امتلاءً.


هذا الشعور طبيعي وشائع ولا يعني وجود مشكلة، بل يعود لاختلاف طريقة إدراك الزمن بين مراحل العمر المختلفة.

 
 


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