سر عبارة "دق على الخشب".. هل فعلا تحمينا من الحسد؟

الوكيل الإخباري- عبارة "امسك الخشب" أو "دق على الخشب" من العبارات الشائعة جدًا في مجتمعاتنا العربية، وغالبًا ما نرددها بشكل تلقائي عندما نتحدث عن أمر إيجابي أو نخشى وقوع مكروه. ولكن هل هناك سبب منطقي وراء هذه العادة؟ وهل لمس الخشب يحمي حقًا من الحسد والعين؟

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من منا لم يطرق على الخشب بعد أن قال شيئًا إيجابيًا خوفًا من الحسد؟ هذه العادة الغريبة، التي انتقلت إلينا عبر الأجيال، تحمل في طياتها تاريخًا عريقًا ورموزًا غامضة.



يعود أصل هذه العادة إلى العصور الوثنية القديمة، إذ كان الناس يؤمنون بأن الأرواح تسكن الأشجار، وأن لمس الخشب أو طرقه يقيهم من سوء الحظ ويجلب لهم البركات، وفقًا لما ورد عبر موقع "The Conversation".