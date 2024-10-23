سر عبارة "دق على الخشب".. هل فعلا تحمينا من الحسد؟

من منا لم يطرق على الخشب بعد أن قال شيئًا إيجابيًا خوفًا من الحسد؟ هذه العادة الغريبة، التي انتقلت إلينا عبر الأجيال، تحمل في طياتها تاريخًا عريقًا ورموزًا غامضة.
يعود أصل هذه العادة إلى العصور الوثنية القديمة، إذ كان الناس يؤمنون بأن الأرواح تسكن الأشجار، وأن لمس الخشب أو طرقه يقيهم من سوء الحظ ويجلب لهم البركات، وفقًا لما ورد عبر موقع "The Conversation".
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