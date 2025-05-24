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سعره يُثير الجدل... سيف نابليون بونابرت يُباع بمبلغ قياسي!

بر
سيف نابليون
 
السبت، 24-05-2025 08:11 ص

الوكيل الإخباري-  بيع سيف شخصي للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت في مزاد أقيم في العاصمة الفرنسية باريس مقابل 4.66 مليون يورو، ليقترب من الرقم القياسي العالمي للقطع النابليونية.

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وأفادت دار المزادات "أوتيل دروو" بأن السيف، الذي طلب نابليون تصنيعه بين عامي 1802 و1803 على يد نيكولا نويل بوتيه، كان مقدراً في البداية بمبلغ يتراوح بين 700 ألف ومليون يورو. إلا أن قيمته النهائية شملت الرسوم وبلغت ما يقارب 4.7 مليون يورو.


ويُعد هذا السيف من القطع النادرة التي صُنعت بأمر مباشر من نابليون، واحتفظ به حتى نهاية عهده، قبل أن يهديه إلى المارشال إيمانويل دو غروشي، أحد أبرز أتباعه، وظل في حوزة عائلته لأجيال.


جدير بالذكر أن الرقم القياسي الحالي لقطعة نابليونية بيعت في مزاد يعود إلى سيف استخدمه نابليون في معركة مارينغو عام 2007، وبلغ سعره 4.8 مليون يورو.


كما توجد نسخة مطابقة من هذا السيف معروضة حالياً في متحف الإرميتاج بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

 

 العربية

 
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