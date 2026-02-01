سعودي تايمز " صحيفة التايمز السعودية " الصحيفة السعودية الأوسع انتشارًا لعام 2025

الأحد 2026-02-01 01:46 م

الوكيل الإخباري-   حققت صحيفة سعودي تايمز " صحيفة التايمز السعودية "إعلاميًا لافتًا خلال عام 2025، بعد أن رسّخت موقعها كأوسع الصحف السعودية انتشارًا وأكثرها تأثيرًا، مؤكدة مكانتها كمنصة إعلامية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي هذا التميز نتيجة استراتيجية تحريرية شاملة ارتكزت على المهنية والمصداقية والسبق الصحفي، إلى جانب تنوّع المحتوى ومواكبة التحول الرقمي، مع تقديم تغطيات متخصصة للشأن الاقتصادي والاستثماري والسياسي والثقافي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.


وفي هذا الإطار، قال رئيس التحرير جاسم محمد إن إتاحة محتوى الصحيفة باللغتين العربية والإنجليزية شكّلت عنصر تميز غير مسبوق، موضحًا أن «قلة الصحف العربية التي تحظى بمتابعة حقيقية من قبل غير الناطقين باللغة العربية جعلت من هذا التوجه عاملًا أساسيًا في توسيع نطاق التأثير والوصول إلى جمهور دولي أوسع.


وأضاف أن هذا النهج يعكس التزام «التايمز السعودية» بتقديم محتوى احترافي يعكس صورة الإعلام السعودي الحديث، ويعزز حضوره في المشهد الإعلامي العالمي.


كما كانت مجلة سعودي تايمز  The Saudi Times Magazine  شريكًا إعلاميًا في مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، حيث قدّمت تغطية إعلامية مهنية لأعمال المبادرة، وأسهمت في نقل أبرز الرؤى والمخرجات الاقتصادية إلى جمهورها محليًا ودوليًا، بما يعزز دورها في دعم المنصات الاستثمارية العالمية.


وأكدت إدارة الصحيفة أن هذا التقدّم يعكس ثقة القرّاء والمؤسسات الإعلامية، ويضع على عاتق «سعودي تايمز» مسؤولية مضاعفة لمواصلة تطوير المحتوى، وترسيخ معايير الصحافة المهنية، وتعزيز مكانة الإعلام السعودي على الساحة الدولية.

 
 


