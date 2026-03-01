"سفّاحة الثعابين".. هكذا تلتهم أفعى الكوكري أحشاء فرائسها

وبحسب الدراسة، رُصدت الثعابين، وموطنها الأصلي تايلاند، وهي تتجاوز الطريقة التقليدية لابتلاع الفريسة بالكامل المتبعة لدى معظم الثعابين، لتختار بدلًا من ذلك "بقر بطن" فرائسها، وهي الضفادع الآسيوية ذات البقع السوداء، حيث تقوم بشقها جراحيًا وأكل أعضائها الداخلية وهي لا تزال على قيد الحياة.
تطور تكتيكي
وسُمي ثعبان "الكوكري" بهذا الاسم نسبةً إلى سكين الكوكري، وهي شفرة منحنية يستخدمها جنود الغوركا النيباليون. ويقول العلماء إن الاسم ملائم تمامًا، إذ يستخدم الثعبان أسنانًا خلفية علوية متخصصة وضخمة لشق جروح عميقة في بطن الضفادع.
وشهد الباحثون عدة حالات أدخل فيها الثعبان رأسه داخل هذه الشقوق لاستخراج وابتلاع أحشاء الضفدع، تاركًا وراءه جثة مشوهة.
ما سبب هذا التصرف؟
يعتقد العلماء أن هذه المناورة "الوحشية" هي استراتيجية بقاء مدروسة. فالضفادع الآسيوية ذات البقع السوداء تفرز سُمًا أبيض حليبياً قويًا من ظهورها ورقابها، يمكن أن يكون قاتلاً للمفترسين. ومن خلال شق البطن والأكل من الداخل إلى الخارج، قد ينجح ثعبان الكوكري في تجنب الغدد السامة الموجودة على جلد الضفدع.
