 
الجمعة 2024-11-29 02:30 م
 

سفينة الأسطول البحري النيوزيلاندي .. خطأ بشري أغرقها

السفينة ماناوانوي أثناء غرقها
السفينة ماناوانوي أثناء غرقها
الجمعة، 29-11-2024 11:53 ص
الوكيل الإخباري-  كشف تقرير مؤقت عن محكمة التحقيق، اليوم الجمعة، أن غرق سفينة تابعة للأسطول البحري النيوزيلاندي في ساموا كان بسبب خطأ بشري.اضافة اعلان


وكانت السفينة ماناوانوي، قد غرقت قبالة سواحل ساموا، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن اصطدمت بشعاب مرجانية أثناء إجراء عمليات مسح.

وأصدر قائد البحرية الأميرال جارين جولدينج قرارا بتشكيل محكمة تحقيق، في أعقاب الحادث.

وقال جولدينج في بيان "تم تحديد السبب المباشر لجنوح السفينة، على إنه سلسلة من الأخطاء البشرية، مما أدى إلى عدم فصل نظام التشغيل الآلي للسفينة، عندما كان يتعين أن يكون في وضع التشغيل".

وأضاف البيان "لم يدرك الطاقم أن السفينة ماناوانوي، ظلت في وضع التشغيل الآلي ، ونتيجة لذلك، اعتقدوا خطأ أن فشلها في الاستجابة، لتغييرات الاتجاه، كان نتيجة لفشل التحكم في الدافع".

وذكر جولدينج أن طاقم السفينة لم يتحقق من أن السفينة كانت تحت السيطرة اليدوية، وليس على نظام التشغيل الآلي.

وأضاف جولدينج أن "الفحص لم يحدث.. أدى البقاء في وضع التشغيل الآلي إلى بقاء السفينة على مسار نحو البر حتى جنوحها في نهاية المطاف".

وتابع أنه بما أنه تم تحديد الخطأ البشري، باعتباره السبب، ستبدأ عملية تأديبية منفصلة، بمجرد انتهاء محكمة التحقيق من تحقيقها".

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

لو دريان في لبنان

عربي ودولي فرنسا تشدد على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للبنان في يناير

التضخم في ألمانيا - تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع معدل التضخم مجددا في ألمانيا خلال نوفمبر الجاري

مكان العملية الفدائية

فلسطين 9 إصابات في كمين استهدف دورية للاحتلال وحافلة قرب مستوطنة بالضفة

وزيرة النقل البريطانية لويز هايج

منوعات استقالة وزيرة النقل البريطانية بعد الكشف عن إدانتها في قضية احتيال قديمة

ارشيفية

فلسطين مصرع ثلاث سيدات جراء التدافع أمام أحد المخابز في دير البلح

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف

عربي ودولي وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات في كوريا الشمالية

تعبيرية

أسواق ومال الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار ويتجه لتسجيل أسوأ أداء في 14 شهرا

السفينة ماناوانوي أثناء غرقها

منوعات سفينة الأسطول البحري النيوزيلاندي .. خطأ بشري أغرقها



 




الأكثر مشاهدة