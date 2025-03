سفينة فاخرة في عاصفة بنيوزيلندا: 40 ثانية من الرعب و16 إصابة - فيديو

الوكيل الإخباري- في حادث مفاجئ على متن سفينة "Crown Princess" التابعة لشركة "برينسيس كروزيس"، فوجئ الركاب بحالة البحر الهائجة أثناء رحلة السفينة عبر "ميلفورد ساوند" بالقرب من نيوزيلندا في 25 فبراير. وفقًا لتقارير قناة "9 News"، بدأت السفينة في الميل بشكل حاد بسبب عاصفة رياح قوية بسرعة 86 ميلاً في الساعة، مما أدى إلى تضرر المرافق على متن السفينة بشكل مفاجئ.

وأظهرت لقطات من الحادث طاقم المطبخ وهم يتشبثون بالطاولات للحفاظ على توازنهم، بينما كانت الأدوات والمعدات تتطاير في الأرجاء. كما انقلبت الرفوف وسقطت الأطباق المكسورة على الأرض، وعمّت الفوضى في مختلف أنحاء السفينة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الميل المفاجئ للسفينة إلى فيضان أحد أحواض السباحة.



أصيب 13 راكبًا و3 من أفراد الطاقم بإصابات طفيفة، بينما وصف أحد الركاب لحظة الحادث بأنها كانت مرعبة قائلاً: "كنت أسير كالمعتاد وفجأة شعرت بأن السفينة تميل بشكل حاد، وانزلقت الطاولات والكراسي عبر الغرفة".



تجدر الإشارة إلى أن الحادث استمر لمدة 40 ثانية، حيث شعر الركاب بالفوضى والعنف الناتج عن قوة الرياح العالية، لكن القبطان طمأنهم بعد الحادث مشيرًا إلى أن السفينة لم تتعرض للخطر وأن السبب في الميل المفاجئ كان الرياح العاتية.



على الرغم من الرعب الذي عاشه الركاب، أكد أحدهم أن هذه التجربة لن تمنعه من القيام برحلات بحرية مستقبلية، وأوضح القبطان أن السفينة ستستمر في رحلتها التي تستغرق 14 يومًا حول نيوزيلندا.

Cruise Ship The Crown Princess "tilts" after being hit by strong winds Milford Sound New Zealand pic.twitter.com/q5UWOE6Zhk March 1, 2025