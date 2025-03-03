سفينة فاخرة في عاصفة بنيوزيلندا: 40 ثانية من الرعب و16 إصابة - فيديو

وأظهرت لقطات من الحادث طاقم المطبخ وهم يتشبثون بالطاولات للحفاظ على توازنهم، بينما كانت الأدوات والمعدات تتطاير في الأرجاء. كما انقلبت الرفوف وسقطت الأطباق المكسورة على الأرض، وعمّت الفوضى في مختلف أنحاء السفينة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الميل المفاجئ للسفينة إلى فيضان أحد أحواض السباحة.
أصيب 13 راكبًا و3 من أفراد الطاقم بإصابات طفيفة، بينما وصف أحد الركاب لحظة الحادث بأنها كانت مرعبة قائلاً: "كنت أسير كالمعتاد وفجأة شعرت بأن السفينة تميل بشكل حاد، وانزلقت الطاولات والكراسي عبر الغرفة".
تجدر الإشارة إلى أن الحادث استمر لمدة 40 ثانية، حيث شعر الركاب بالفوضى والعنف الناتج عن قوة الرياح العالية، لكن القبطان طمأنهم بعد الحادث مشيرًا إلى أن السفينة لم تتعرض للخطر وأن السبب في الميل المفاجئ كان الرياح العاتية.
على الرغم من الرعب الذي عاشه الركاب، أكد أحدهم أن هذه التجربة لن تمنعه من القيام برحلات بحرية مستقبلية، وأوضح القبطان أن السفينة ستستمر في رحلتها التي تستغرق 14 يومًا حول نيوزيلندا.
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