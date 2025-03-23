سقطت أمام الطلاب.. وفاة مفاجئة لمعلمة مصرية بالفصل

وقال شهود عيان إن المعلمة سقطت فجأة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين التلاميذ الذين سارعوا لإبلاغ المعلمين. وعلى الفور، تدخل الطاقم الإداري في المدرسة لمحاولة إسعافها، إلا أنه تبين أنها توفيت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.
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