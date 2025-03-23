سقطت أمام الطلاب.. وفاة مفاجئة لمعلمة مصرية بالفصل

الوكيل الإخباري- توفيت معلمة مصرية بشكل مفاجئ أمام تلاميذها في مدرسة "الصوفية" الابتدائية، مما أصاب الطلاب بصدمة شديدة. فقد لفظت أمل إبراهيم، كبيرة المعلمين، أنفاسها الأخيرة أثناء شرح الدرس.

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وقال شهود عيان إن المعلمة سقطت فجأة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين التلاميذ الذين سارعوا لإبلاغ المعلمين. وعلى الفور، تدخل الطاقم الإداري في المدرسة لمحاولة إسعافها، إلا أنه تبين أنها توفيت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.