الثلاثاء 2025-04-22 11:57 ص
 

سقوط جزء من "شجرة الغريب" المعمّرة في اليمن بعد 2000 عام - صورة

بببب
"شجرة الغريب" عمرها 2000 عام
 
الثلاثاء، 22-04-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-  أثار سقوط أجزاء من شجرة "الغريب" الشهيرة في منطقة السمسرة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، حالة من القلق والحزن بين الأهالي والمهتمين بالبيئة والتراث، بعدما شهدت الشجرة، التي تُقدّر بعمر يتجاوز 2000 عام، انهيارًا مفاجئًا في أحد أجزائها الرئيسية.

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وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للشجرة العملاقة، وقد تسبّب الانهيار في تجويف داخلي كبير وحفرة عميقة تحتها، ما يُنذر بخطر زوال هذا المعلم الطبيعي النادر.


تُعد شجرة الغريب واحدة من أضخم الأشجار المعمّرة في اليمن، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 16 مترًا، وقطرها 8 أمتار، فيما يتجاوز محيطها 35 مترًا.


وعلى إثر الحادثة، وجّه محافظ تعز نبيل شمسان بتشكيل لجنة ميدانية للنزول الفوري والتحقيق في أسباب الانهيار، وسط مطالبات شعبية بإجراء فحص علمي عاجل واتخاذ تدابير لحمايتها.


وقد تباينت الآراء حول أسباب انهيار الشجرة؛ فبينما يرى البعض أن ما حدث ناتج عن تقدّم عمرها الطبيعي، أرجعه آخرون إلى الإهمال، والتغيرات المناخية، والأنشطة البشرية.


الإعلامي اليمني خليل القاهري وصف المشهد بقوله: "تعبت شجرة الغريب ثباتًا، مثلما تعبنا ترحالًا... وطن تموت أشجاره وأبناؤه بلا أسف".


أما الباحث مصطفى الجبزي فأكد أن "انفلاق جذع الشجرة كان متوقعًا في ظل غياب الرعاية والدعائم الهندسية المناسبة لها".


ودعا إلى تسويرها وترميمها بشكل عاجل لحماية ما تبقى منها.


يُذكر أن شجرة "الغريب" تُعد رمزًا بيئيًا وثقافيًا لأهالي المنطقة، ومحطة جذب سياحي وثقافي على مدى قرون، لما لها من قيمة تراثية وشكل فريد نادر الوجود.

 


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