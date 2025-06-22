سقوط جماهير في الجزائر.. احتفالات التتويج تنتهي بمأساة - فيديو

وشهدت المدرجات لحظات مرعبة وثّقتها مقاطع فيديو متداولة، حيث سقط مشجعون أثناء احتفالات صاخبة بلقب الدوري، ما أسفر عن تسجيل أول حالة وفاة، بحسب بيان رسمي من النادي.
وأعلن مولودية الجزائر وفاة المشجع يونس أمغوزي، متأثرًا بإصابته جراء السقوط، ونعاه في بيان مؤثر وصف فيه الفقيد بـ"المناصر الوفي الذي ارتدى قميص الفريق حتى اللحظة الأخيرة".
الواقعة أثارت موجة حزن وتعاطف واسع على منصات التواصل، وسط مطالبات بفتح تحقيق فوري وضمان سلامة الجماهير في الملاعب الجزائرية مستقبلاً.
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