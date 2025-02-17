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سقوط مروع أودى بحياة فارس ايرلندي في سباق الخيول

الفارس الإيرلندي مايكل أوسوليفان
الفارس الإيرلندي مايكل أوسوليفان
الإثنين، 17-02-2025 02:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة تنظيم سباقات الخيل الأيرلندية وفاة الفارس مايكل أوسوليفان، بعد عشرة أيام من إصابته إثر سقوطه في حلبة ثورليس لسباقات الخيل في البلاد.اضافة اعلان


وكان أوسوليفان، البالغ من العمر 24 عامًا، قد تعرض للسقوط مع حصانه وي تشارلي، إلى جانب ثلاثة أحصنة أخرى، عند الحاجز الأخير خلال سباق أُقيم في السادس من فبراير.

وتلقى أوسوليفان العلاج في الحلبة قبل نقله جوًّا إلى المستشفى، حيث خضع للملاحظة في وحدة العناية المركزة، لكنه فارق الحياة، وذلك قبل خمسة أيام فقط من عيد ميلاده الخامس والعشرين.

وفي بيان رسمي، قالت جينيفر بيو، كبيرة الأطباء في هيئة تنظيم سباقات الخيل الأيرلندية:

"توفي مايكل للأسف في الساعات الأولى من صباح الأحد، محاطًا بعائلته المحبة في مستشفى جامعة كورك. حظيتُ بشرف التعرف على مايكل خلال مسيرته المهنية، وكان تفانيه وتواضعه وطبيعته اللطيفة دائمًا سببًا في أن يكون التعامل معه ممتعًا.

وقد طلبت عائلة أوسوليفان الخصوصية في هذا الوقت العصيب، كما اتخذت قرارًا نبيلًا بالتبرع بأعضائه."

وكان أوسوليفان قد حقق أكبر إنجازاته في السباقات عندما فاز في مهرجان شيلتنهام قبل عامين، حيث سجل انتصارين على صهوة الجوادين مارين ناشيونال وجازي ماتي.

روسيا اليوم
 
gnews

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