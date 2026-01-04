سكب الماء المغلي على أخته.. أحكام رادعة ضد صاحب الفيديو الصادم في تركيا

وخلال المحاكمة، ادّعى المتهم أن الحادثة وقعت بسبب خلافات عائلية، نافياً تعمد إيذائها، إلا أن المحكمة دانته استناداً إلى الأدلة. وقضت بسجنه سنة و9 أشهر بتهمة الاعتداء باستخدام الماء الساخن والإبريق الذي اعتُبر «سلاحاً»، إضافة إلى 6 أشهر و22 يوماً بتهمة تهديد امرأة.
وقررت المحكمة تبرئة الأب من جميع التهم، كما بُرّئ الشاب من تهمة سوء المعاملة، فيما وُضعت الفتاة تحت حماية الجهات المختصة.
