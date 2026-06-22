سلحفاة عمرها 194 عاماً تثير الدهشة

الوكيل الإخباري- تُعد السلحفاة العملاقة «جوناثان» من أقدم الحيوانات الحية في العالم، إذ يُقدَّر عمرها بنحو 194 عامًا. وتعيش في جزيرة سانت هيلينا منذ عام 1882 بعد نقلها من سيشل.

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