سلحفاة عمرها 194 عاماً تثير الدهشة

ورغم تقدّمها في السن وفقدانها جزءًا من بصرها وحاسة الشم، لا تزال «جوناثان» تتمتع بصحة جيدة نسبيًا، وتواصل تناول الطعام والتفاعل مع محيطها. ويعزو الخبراء طول عمرها إلى بطء عملية الأيض ونمط حياتها الهادئ، ما جعلها أيقونة عالمية ورمزًا استثنائيًا لطول العمر.
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