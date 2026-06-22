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سلحفاة عمرها 194 عاماً تثير الدهشة

ثبث
السلحفاة العملاقة جوناثان
 
الإثنين، 22-06-2026 09:48 ص

الوكيل الإخباري- تُعد السلحفاة العملاقة «جوناثان» من أقدم الحيوانات الحية في العالم، إذ يُقدَّر عمرها بنحو 194 عامًا. وتعيش في جزيرة سانت هيلينا منذ عام 1882 بعد نقلها من سيشل.

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ورغم تقدّمها في السن وفقدانها جزءًا من بصرها وحاسة الشم، لا تزال «جوناثان» تتمتع بصحة جيدة نسبيًا، وتواصل تناول الطعام والتفاعل مع محيطها. ويعزو الخبراء طول عمرها إلى بطء عملية الأيض ونمط حياتها الهادئ، ما جعلها أيقونة عالمية ورمزًا استثنائيًا لطول العمر.

 
 


gnews

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