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سلحفاة محترقة وسط الغابات تثير موجة حزن وتعاطف في سوريا - صورة

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تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الدفاع المدني السوري، يوم الثلاثاء، العثور على سلحفاة محترقة داخل غابات قرية الشيخ حسن بمنطقة كسب في ريف اللاذقية، أثناء مكافحة فرق الإطفاء حرائق ضخمة اجتاحت المنطقة.

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وصف الدفاع المدني السلحفاة بأنها رمز للصبر والصلابة، مشيرًا إلى أن القوقعة الصلبة قاومت النيران لساعات قبل أن تستسلم للموت.


ويواصل فريق الإطفاء جهودهم المكثفة لمنع امتداد النيران إلى محمية الفرنلق، والتي تعتبر من أغنى الغابات الحرجية في سوريا.


وحصدت صورة السلحفاة المحروقة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الناس عن تعاطفهم ومناشداتهم للمساعدة في إخماد الحرائق المدمرة.

 


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لبنان 24  

 

 
 
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