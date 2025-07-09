سلحفاة محترقة وسط الغابات تثير موجة حزن وتعاطف في سوريا - صورة

وصف الدفاع المدني السلحفاة بأنها رمز للصبر والصلابة، مشيرًا إلى أن القوقعة الصلبة قاومت النيران لساعات قبل أن تستسلم للموت.
ويواصل فريق الإطفاء جهودهم المكثفة لمنع امتداد النيران إلى محمية الفرنلق، والتي تعتبر من أغنى الغابات الحرجية في سوريا.
وحصدت صورة السلحفاة المحروقة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الناس عن تعاطفهم ومناشداتهم للمساعدة في إخماد الحرائق المدمرة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد 20 عاماً.. وداعاً للإجراء الأكثر إزعاجاً في مطارات أمريكا
-
دراسة علمية تقدم "وصفة سريعة للسعادة"
-
بسبب خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار
-
"رقص" داخل غرفة الجراحة... فيديو صادم من غرفة عمليات يهزّ دولة عربية
-
كوبرنيكوس: أوروبا الغربية شهدت شهر يونيو الأكثر حراً على الإطلاق
-
العمالقة النائمة تستيقظ .. ذوبان الجليد يهدد العالم بثورات بركانية
-
بالحقائق.. هل يمكن لترامب الفوز بجائزة نوبل للسلام؟
-
قواعد مهمة لغسل الفواكه والخضروات