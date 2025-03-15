سلطات رمضانية صحية ومشبعة للصائمين

- سلطة التونة بالخضار
المكونات: تونة معلبة مصفاة، طماطم، خيار، جزر مبشور، فلفل ملون، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل.
طريقة التحضير: امزجي التونة مع الخضار المقطعة وأضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون. هذه السلطة تحتوي على البروتين والألياف مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.
المكونات: كينوا مسلوقة، حمص مسلوق، طماطم، خيار، بقدونس مفروم، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل.
طريقة التحضير: امزجي الكينوا مع الحمص والخضار المقطعة وأضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون. الكينوا مصدر رائع للبروتين والألياف، والحمص يضيف طعماً لذيذاً.
المكونات: زبادي قليل الدسم، خيار مبشور، نعناع مفروم، عصير ليمون، ملح.
طريقة التحضير: امزجي الزبادي مع الخيار المبشور والنعناع المفروم وأضيفي عصير الليمون. تعتبر هذه السلطة بديلاً صحياً ومفيداً للهضم بعد ساعات الصيام
المكونات: تفاح، موز، كيوي، برتقال، توت، عصير ليمون.
طريقة التحضير: قطعي الفواكه إلى قطع صغيرة واخلطيها مع عصير الليمون لمنعها من التأكسد. تقدم هذه السلطة مزيجاً من الفيتامينات والمعادن وتساعد على تجديد الطاقة.
المكونات: كوسا، باذنجان، فلفل ملون، طماطم، زيت زيتون، ملح، فلفل.
طريقة التحضير: اشوي الخضار في الفرن بعد دهنها بزيت الزيتون والبهارات. هذه السلطة مليئة بالألياف والفيتامينات التي تعزز الصحة العامة.
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