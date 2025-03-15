 
السبت 2025-03-15 01:57 م
 




            

        








    

        

        

            سلطات رمضانية صحية ومشبعة للصائمين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ف
            
                

                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        01:38 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  في شهر رمضان، يحتاج الصائم إلى تناول وجبات خفيفة ومغذية تدعمه في تحمل ساعات الصيام الطويلة. إليك بعض الأفكار لسلطات رمضانية صحية ومشبعة:
اضافة اعلان

- سلطة التونة بالخضار
المكونات: تونة معلبة مصفاة، طماطم، خيار، جزر مبشور، فلفل ملون، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل.
طريقة التحضير: امزجي التونة مع الخضار المقطعة وأضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون. هذه السلطة تحتوي على البروتين والألياف مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.
 
- سلطة الكينوا بالحمص والخضار
المكونات: كينوا مسلوقة، حمص مسلوق، طماطم، خيار، بقدونس مفروم، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل.
طريقة التحضير: امزجي الكينوا مع الحمص والخضار المقطعة وأضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون. الكينوا مصدر رائع للبروتين والألياف، والحمص يضيف طعماً لذيذاً.
 
- سلطة الزبادي بالخيار والنعناع
المكونات: زبادي قليل الدسم، خيار مبشور، نعناع مفروم، عصير ليمون، ملح.
طريقة التحضير: امزجي الزبادي مع الخيار المبشور والنعناع المفروم وأضيفي عصير الليمون. تعتبر هذه السلطة بديلاً صحياً ومفيداً للهضم بعد ساعات الصيام
 
- سلطة الفواكه الطازجة
المكونات: تفاح، موز، كيوي، برتقال، توت، عصير ليمون.
طريقة التحضير: قطعي الفواكه إلى قطع صغيرة واخلطيها مع عصير الليمون لمنعها من التأكسد. تقدم هذه السلطة مزيجاً من الفيتامينات والمعادن وتساعد على تجديد الطاقة.
 
 - سلطة الخضار المشوية
المكونات: كوسا، باذنجان، فلفل ملون، طماطم، زيت زيتون، ملح، فلفل.
طريقة التحضير: اشوي الخضار في الفرن بعد دهنها بزيت الزيتون والبهارات. هذه السلطة مليئة بالألياف والفيتامينات التي تعزز الصحة العامة.
 
هذه السلطات تعتبر خيارات مثالية لإدخال تنوع وفائدة غذائية إلى مائدة الإفطار في رمضان، بالإضافة إلى أنها سهلة التحضير وتحتوي على مكونات مغذية تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.


                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                رواق ودار الإمام أحمد الرفاعي
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بيان من عشائر الدعجة حول حادثة المسجد بالمقابلين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
                            
                    
                    

                        
                            أخبار الشركات
                        
                        
                            العلوم التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف QS 2025 للتخصصات الأكاديمية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ف
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            سلطات رمضانية صحية ومشبعة للصائمين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                لب
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            مدفع رمضان.. فائزة تشكك في مصداقية محمد رمضان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تعبيرية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الجمعية الفلكية تتوقع موعد عيد الفطر في الأردن وعدد ايام الصيام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غ
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            نصائح ذكية لخفض تكاليف الإقامة أثناء السفر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من الجاهة وعطوة الاعتراف بحادث دهس الشاب عودة الله العساسفة
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بالفيديو .. تفاصيل جديدة يكشفها والد الشاب الكركي الذي توفي بحادثة دهس وعفوهم عن المتسببة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غ5
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            وداعا للعفن! نصائح مذهلة لتنظيف المنزل وحمايته من الرطوبة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة