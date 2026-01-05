سمكة تونة تباع بـ3.2 مليون دولار في طوكيو

وكان أعلى عرض من نصيب شركة «كيومورا» المملوكة لكيوشي كيمورا، صاحب سلسلة مطاعم «سوشي زانماي»، ليحطم بذلك رقمه القياسي السابق المسجل عام 2019.
واصطيدت السمكة قبالة سواحل أوما شمال اليابان، المعروفة بجودة تونة العالية، حيث ترتفع الأسعار عادة في مزاد العام الجديد الاحتفالي. ورغم أن تونة الزعانف الزرقاء كانت مهددة بالانقراض سابقًا، فإن أعدادها بدأت بالتعافي بفضل جهود الحماية.
-
أخبار متعلقة
-
طرق تدفئة المنزل بدون الدفاية أو المكيف.. دفء طبيعي واقتصادي
-
أب يلقى حتفه أثناء إنقاذ نجله من الغرق في مصر
-
علماء يكشفون كيف تحزن الذئاب البرية بعد فقدان الشريك
-
ماسك يكشف عدد الصواريخ التي سيتمكن مصنعه الجديد من إنتاجها
-
5 مفاتيح لاستعادة السعادة في عالم مضطرب
-
إتيكيت طلب مساعدة مالية من العائلة بذكاء
-
فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس
-
سكب الماء المغلي على أخته.. أحكام رادعة ضد صاحب الفيديو الصادم في تركيا