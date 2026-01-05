الإثنين 2026-01-05 02:36 م

سمكة تونة تباع بـ3.2 مليون دولار في طوكيو

السمكة التي بيعت بأعلى ثمن
الوكيل الإخباري-   سُجّل رقم قياسي جديد في سوق تويوسو للأسماك بطوكيو، بعد بيع سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 243 كيلوغرامًا مقابل 510 ملايين ين (نحو 3.2 مليون دولار) في أول مزاد لعام 2026.

وكان أعلى عرض من نصيب شركة «كيومورا» المملوكة لكيوشي كيمورا، صاحب سلسلة مطاعم «سوشي زانماي»، ليحطم بذلك رقمه القياسي السابق المسجل عام 2019.


واصطيدت السمكة قبالة سواحل أوما شمال اليابان، المعروفة بجودة تونة العالية، حيث ترتفع الأسعار عادة في مزاد العام الجديد الاحتفالي. ورغم أن تونة الزعانف الزرقاء كانت مهددة بالانقراض سابقًا، فإن أعدادها بدأت بالتعافي بفضل جهود الحماية.

 


