 
الخميس 2025-01-16 02:27 م
 

سمكة غريبة تثير الجدل في تايلاند بسبب مظهرها - صورة

لثل
تعبيرية
الخميس، 16-01-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-  أثارت سمكة في تايلاند جدلاً كبيرًا بسبب مظهرها الغريب الذي تميز بشفاه ممتلئة وعملاقة، مما جعلها محط أنظار الكثيرين.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، اصطاد مجموعة من الصيادين سمكة بلطي في 9 كانون الثاني الفائت، وهو نوع لم يسبق لهم رؤيته من قبل. وقال أحد الصيادين: "كنا في حيرة شديدة ولم نعرف ما هذا النوع من الأسماك، فقررنا إطلاقها مرة أخرى في الماء".


وأضاف مازحًا: "هذه السمكة تشبه إلى حد ما المشاهير الذين خضعوا لعمليات تجميل، لكنها حصلت على علاجها مجانًا على عكسهم".


Image1_1202516123539449948157.jpg

 

لبنان 24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجهود التي بذلتها القوات المسلحة منذ بدء الحرب على قطاع غزة

تعبيرية

عربي ودولي تحذير من خطر وقوع زلزال قوي يخلف آلاف الضحايا في هذه الدولة

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية تنويه صادر عن الخدمات الطبية الملكية

جانب من الاجتماع

أخبار محلية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة إلى 230 دينارا

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

أخبار محلية الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس اللبناني

قافلة مساعدات إلى غزة

أخبار محلية الاردن يستكمل إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

بضائع في ميناء العقبة

خاص بالوكيل بعد اعلان الاتفاق .. انخفاض كلف الشحن البحري ببورصة لندن وتوقعات بانتعاش ميناء العقبة

حزب الاتحاد الوطني الأردني

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني



 




الأكثر مشاهدة