سمكة غريبة تثير الجدل في تايلاند بسبب مظهرها - صورة

الوكيل الإخباري- أثارت سمكة في تايلاند جدلاً كبيرًا بسبب مظهرها الغريب الذي تميز بشفاه ممتلئة وعملاقة، مما جعلها محط أنظار الكثيرين.

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وفي التفاصيل، اصطاد مجموعة من الصيادين سمكة بلطي في 9 كانون الثاني الفائت، وهو نوع لم يسبق لهم رؤيته من قبل. وقال أحد الصيادين: "كنا في حيرة شديدة ولم نعرف ما هذا النوع من الأسماك، فقررنا إطلاقها مرة أخرى في الماء".



وأضاف مازحًا: "هذه السمكة تشبه إلى حد ما المشاهير الذين خضعوا لعمليات تجميل، لكنها حصلت على علاجها مجانًا على عكسهم".



