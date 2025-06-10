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سمكة قرش تسقط من السماء فوق ملعب غولف في الولايات المتحدة (صور)

بل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري-   تحولت جولة لعب "الغولف القرصي" (ديسك غولف) في ولاية ساوث كارولينا إلى حدث غريب، حيث سقطت سمكة قرش من السماء أمام اللاعبين وأثارت ذهولهم.

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وقال جوناثان مارلو، أحد اللاعبين الذين شهدوا الحادثة الأسبوع الماضي في ملعب "سبلينتر سيتي ديسك غولف" بميرتل بيتش: "كنت ألعب مع أصدقائي عند الحفرة الـ11، ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت عقابا نساريا يحمل شيئا بين مخالبه. هنا بدأ الأمر يصبح غريبا".

وأضاف مارلو أن المشهد ازداد غرابة عندما ظهر غرابان فجأة وبدآ بمطاردة العقاب. وفي غضون ثوانٍ، انتقلت المعركة بين الطيور الثلاثة إلى شجرة قريبة، حيث فقد العقاب فريسته، وسقط شيء على الأرض. وتابع: "ظننت في البداية أنها سمكة عادية، لكن تبين لاحقا أنها سمكة قرش صغيرة".

 

من جانب آخر، أوضح مختبر "كورنيل" لعلم الطيور أن سلوك مطاردة الغربان للطيور الجارحة ليس أمرا نادرًا، خاصة في فصل الربيع، عندما تتحد الطيور الصغيرة لطرد الحيوانات المفترسة بعيدا عن أعشاشها أو مصادر غذائها.


ويبقى السؤال: كيف وصلت سمكة القرش إلى مخالب العقاب؟ ربما يكون الطائر قد التقطها من مياه المحيط القريب قبل أن يفقدها أثناء المطاردة. 

 

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لبنان 24

 
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