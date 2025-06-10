سمكة قرش تسقط من السماء فوق ملعب غولف في الولايات المتحدة (صور)

وأضاف مارلو أن المشهد ازداد غرابة عندما ظهر غرابان فجأة وبدآ بمطاردة العقاب. وفي غضون ثوانٍ، انتقلت المعركة بين الطيور الثلاثة إلى شجرة قريبة، حيث فقد العقاب فريسته، وسقط شيء على الأرض. وتابع: "ظننت في البداية أنها سمكة عادية، لكن تبين لاحقا أنها سمكة قرش صغيرة".
ويبقى السؤال: كيف وصلت سمكة القرش إلى مخالب العقاب؟ ربما يكون الطائر قد التقطها من مياه المحيط القريب قبل أن يفقدها أثناء المطاردة.
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