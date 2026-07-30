سموثي التوت والزبادي.. وصفة صحية في 10 دقائق

مدة التحضير: 10 دقائق
يكفي: شخص واحد
المقادير:
كوب حليب
نصف كوب زبادي يوناني سادة
حبة موز مجمدة ومقطعة
كوبان من التوت الأحمر المجمد
3 مكعبات ثلج
طريقة التحضير:
تُخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام ناعمًا ومتجانسًا، ثم يُسكب السموثي في أكواب التقديم ويُقدّم مباشرة.
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