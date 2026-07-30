الخميس 2026-07-30 12:33 م

سموثي التوت والزبادي.. وصفة صحية في 10 دقائق

شثي
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد سموثي التوت والزبادي خيارًا صحيًا وسهل التحضير، بفضل مذاقه الحلو الطبيعي وقوامه الكريمي، كما يوفر البروتين والطاقة دون إضافة السكر.اضافة اعلان


مدة التحضير: 10 دقائق
يكفي: شخص واحد

المقادير:

كوب حليب
نصف كوب زبادي يوناني سادة
حبة موز مجمدة ومقطعة
كوبان من التوت الأحمر المجمد
3 مكعبات ثلج

طريقة التحضير:
تُخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام ناعمًا ومتجانسًا، ثم يُسكب السموثي في أكواب التقديم ويُقدّم مباشرة.
 
 


gnews

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