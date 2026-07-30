سموثي التوت والزبادي.. وصفة صحية في 10 دقائق

11:25 ص

الوكيل الإخباري- يُعد سموثي التوت والزبادي خيارًا صحيًا وسهل التحضير، بفضل مذاقه الحلو الطبيعي وقوامه الكريمي، كما يوفر البروتين والطاقة دون إضافة السكر. اضافة اعلان





مدة التحضير: 10 دقائق

يكفي: شخص واحد



المقادير:



كوب حليب

نصف كوب زبادي يوناني سادة

حبة موز مجمدة ومقطعة

كوبان من التوت الأحمر المجمد

3 مكعبات ثلج



طريقة التحضير:

تُخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام ناعمًا ومتجانسًا، ثم يُسكب السموثي في أكواب التقديم ويُقدّم مباشرة.





