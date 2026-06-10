سوريا... إنقاذ رجل وابنه بعدما سقطا في بئر عميق

08:10 م

الوكيل الإخباري- أنقذت فرق الدفاع المدني السوري رجلاً وابنه بعد سقوطهما في بئر يبلغ عمقه 15 متراً في منطقة دعتور ودمسرخو بريف اللاذقية. اضافة اعلان





وأفاد الدفاع المدني بأنه تم انتشال الرجل وابنه من البئر ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الفرق المختصة تأمين موقع البئر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار حوادث مماثلة.





