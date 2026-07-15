الأربعاء 2026-07-15 02:45 م

سوريا.. ارتفاع وفيات غرق عبّارة دير الزور إلى 6 بينهم أطفال

سيء
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الدفاع المدني السوري ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبّارة دير الزور في نهر الفرات إلى 6 وفيات، بعد انتشال الجثث من مجرى النهر.اضافة اعلان


وأوضح أن العبّارة اصطدمت بجسر حربي عائم مؤقت قبل غرقها، مشيرًا إلى أن الضحايا بينهم 4 أطفال كانوا على متنها برفقة عشرات الركاب وقت وقوع الحادث.
 
 


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