سوريا.. ارتفاع وفيات غرق عبّارة دير الزور إلى 6 بينهم أطفال

08:46 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني السوري ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبّارة دير الزور في نهر الفرات إلى 6 وفيات، بعد انتشال الجثث من مجرى النهر. اضافة اعلان





وأوضح أن العبّارة اصطدمت بجسر حربي عائم مؤقت قبل غرقها، مشيرًا إلى أن الضحايا بينهم 4 أطفال كانوا على متنها برفقة عشرات الركاب وقت وقوع الحادث.





