سوريا.. ارتفاع وفيات غرق عبّارة دير الزور إلى 6 بينهم أطفال

وأوضح أن العبّارة اصطدمت بجسر حربي عائم مؤقت قبل غرقها، مشيرًا إلى أن الضحايا بينهم 4 أطفال كانوا على متنها برفقة عشرات الركاب وقت وقوع الحادث.
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