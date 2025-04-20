سوريا.. اندلاع حرائق ضخمة في مدينة مصياف بريف حماة (صور)

وأعلن الدفاع المدني السوري امتداد النيران إلى مناطق حراجية جديدة في منطقة وادي العيون بالقرب من مدينة مصياف بريف حماة الغربي، نتيجة اشتداد سرعة الرياح.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تتخلص من رطوبة الجدران نهائيا؟ إليك الحلول الفعالة
-
هل تعلم أن مذاق قهوتك يختلف وفقا للكوب الذي تستخدمه؟
-
السماء تبتسم للأرض في ظاهرة فلكية نادرة
-
وفاة ممرض عراقي خلال تأدية عمله تُشعل موجة تضامن عبر مواقع التواصل
-
مأساة في إنديانا.. وفاة طفلة وسيدة خمسينية إثر هجوم كلاب داخل منزل
-
بعد تدخل السيسي لحل أزمته.. من هو مؤمن عادل صاحب سلسلة 'بـ لبن'؟
-
حيلة منزلية مذهلة لتنظيف السجاد دون قطرة ماء!
-
تجنّب هذه العادات للحفاظ على أرضياتك الخشبية.. نصائح بسيطة تُطيل عمرها