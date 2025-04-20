الأحد 2025-04-20 02:34 م
 

سوريا.. اندلاع حرائق ضخمة في مدينة مصياف بريف حماة (صور)

غافغا
تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "الوطن" السورية باندلاع حرائق في منطقة حير عباس بجبال مصياف في ريف حماة السوري، وامتدت النيران إلى مناطق حراجية في منطقة وادي العيون.

اضافة اعلان

 

وبحسب الصحيفة، فإن ‏إدارة منطقة مصياف، وقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق الإطفاء والدفاع المدني في محافظة حماة، وبمشاركة فرق تطوعية تنفذ عمليات الاستجابة السريعة لمواجهة الحرائق المندلعة في جبال مصياف – منطقة حير عباس.


وأعلن الدفاع المدني السوري امتداد النيران إلى مناطق حراجية جديدة في منطقة وادي العيون بالقرب من مدينة مصياف بريف حماة الغربي، نتيجة اشتداد سرعة الرياح.

 

وأكد أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الحرائق والتعامل معها بسبب الطبيعة الجبلية شديدة الوعورة للمنطقة.

Image1_420252011137112536244.jpg

 

Image1_4202520111316214703903.jpg

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية وزير التربية والتعليم يوعز بإجراءات تتعلق بالمدارس

طائرة بوينغ 737 ماكس

عربي ودولي عودة طائرة بوينغ من الصين إلى أميركا بسبب حرب الرسوم الجمركية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يرحب بإعلان عُمان عن التوافق بين الولايات المتحدة وايران

ل

عربي ودولي "يونهاب": تعليق الرحلات الجوية لسلاح الجو الكوري الجنوبي

تعبيرية

أخبار محلية تخفيض أسعار الأراضي بمدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين

تعبيرية

أخبار محلية افتتاح مشروع فرز النفايات في دائرة تنمية أموال الأوقاف

مدخل مستشفى الجامعة الأردنية

خاص بالوكيل شكاوى من إغلاق السير لمخرج مستشفى الجامعة الأردنية باتجاه شارع المدينة المنورة

نقود

أخبار محلية "التنمية الاجتماعية" تُحذر المواطنين من روابط وهمية تدعي تقديم الوزارة مساعدات مالية



 
 





الأكثر مشاهدة