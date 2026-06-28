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سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما

قبض
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 03:22 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر أهلية في محافظة دير الزور بسوريا أن قوات الأمن الداخلي ألقت القبض على والدي طفل في بلدة محيميدة بريف المحافظة الغربي، بتهمة تعذيبه وضربه.اضافة اعلان


وبحسب المصادر، تمكن الطفل من الفرار واللجوء إلى أحد منازل البلدة، حيث قام السكان بحمايته ورعايته بعد ملاحظة حالته الصحية والنفسية المتدهورة، وإصابته بجروح ونزيف.

وعقب إبلاغ الجهات الأمنية في سوريا ، حضرت دورية إلى المكان، وألقت القبض على الأب والأم للتحقيق في الحادثة.
 
 


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