سوريا.. فيديو القبض على شخص أطعم أسوده من "لحم المعتقلين"

وبحسب نشطاء فقد "تم القبض على طلال الدقاق الذي كان قائد ميليشيات الدفاع الوطني في مدينة حماة بغرض إعدامه لارتكابه الكثير من الفضائع خلال مرحلة الحرب السورية".
المذكور كان يقتل المدنيين ويطعمهم لحيوانات مفترسة كان يمتلكها pic.twitter.com/frpw3uj5NX
كما تناول موقع "سكاي نيوز عربية في عام 2018 فيديو الدقاق وهو يلقي حصانا على قيد الحياة إلى مجموعة أسود لافتراسه.
وخلال الأيام الماضية، ظهرت الكثير من القصص المرعبة لتعذيب المعتقلين في سوريا بأساليب لا تخطر على البال سواء بالجلد والاغتصاب والإجبار على تقليد الحيوانات.
سكاي نيوز
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