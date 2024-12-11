سوريا.. فيديو القبض على شخص أطعم أسوده من "لحم المعتقلين"

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، فيديو يظهر اقتياد الفصائل المسلحة لشخص إلى ساحة العاصي في محافظة حماة السورية لإعدامه.



وبحسب نشطاء فقد "تم القبض على طلال الدقاق الذي كان قائد ميليشيات الدفاع الوطني في مدينة حماة بغرض إعدامه لارتكابه الكثير من الفضائع خلال مرحلة الحرب السورية".

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المذكور كان يقتل المدنيين ويطعمهم لحيوانات مفترسة كان يمتلكها اعتقال أحد قادة مجموعات "الشبيحة" في عهد النظام السوري السابق "طلال الدقاق" والتجهيز لاعدامه في وسط حماةالمذكور كان يقتل المدنيين ويطعمهم لحيوانات مفترسة كان يمتلكها pic.twitter.com/frpw3uj5NX December 10, 2024

وكتبت الحسابات التي نشرت الفيديو أن الدقاق اشتهر خلال فترة الحرب بإطعام أسوده من لحم المعتقلين.



كما تناول موقع "سكاي نيوز عربية في عام 2018 فيديو الدقاق وهو يلقي حصانا على قيد الحياة إلى مجموعة أسود لافتراسه.



وخلال الأيام الماضية، ظهرت الكثير من القصص المرعبة لتعذيب المعتقلين في سوريا بأساليب لا تخطر على البال سواء بالجلد والاغتصاب والإجبار على تقليد الحيوانات.