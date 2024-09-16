سوري يقتل زوجته بسكين.. وابنه يطعنه انتقاماً في تركيا

وفي التفاصيل، أقدم رجل سوري لاجئ على قتل زوجته طعناً بالسكاكين في بيتهما الواقع بمنطقة كوجك جكمجة في الشطر الأوروبي من ولاية إسطنبول إثر اندلاع شجارٍ بينهما، بسبب مطالبة الزوجة للزوج بالانفصال عنه، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ تركية محلّية.
ووفق الرواية الأولى التي يتمّ تداولها على الإعلام التركي، فقد اندلع شجار بين الزوجين ظهر أمس الأحد ومن ثم تطوّر أكثر إلى عراكٍ بالأيدي، لتقوم الزوجة بسحب السكين على زوجها، لكن الأخير تمكن من سلب الآلة الحادة منها وطعنها في رقبتها.
ورغم أن الشجار اندلع بين الزوج وزوجته، فإن نجلهما تورّط أيضاً في طعن والده انتقاماً لوالدته بعدما قام والده بطعنها.
وذكرت مصادر سورية مطّلعة لـ "العربية.نت" أن "الشرطة قامت باعتقال نجل الزوجين على ذمة التحقيق" وأن والده لا يزال يتلقى العلاج في مشفى باشاك شهير تشام ساكورا.
ومن المقرر أن يواجه اللاجئ السوري تهمة القتل العمد بعدما طعن زوجته في رقبتها، ما أدى لوفاتها رغم التدخل الطبي ونقلها إلى مشفى لتلقي العلاج قبل أن تفارق الحياة هناك.
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت قبل أشهر من ارتفاع مستوى العنف ضد النساء في تركيا، حيث اعتبرت أن أعداد الضحايا منهنّ "مخيف" وطالبت بضرورة العودة إلى "اتفاقية إسطنبول".
وكانت منصّة "أوقفوا قتل النساء" التي تسجّل وتوثق عدد حالات قتل النساء في تركيا، قد سجّلت العام الماضي مقتل 403 نساء في البلاد، إذ لا يشمل هذا الرقم السوريات اللاتي قتلن على أيدي الرجال.
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