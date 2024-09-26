سويسرا تعتقل عربياً اشتبهت بقتله طالبة في باريس

الوكيل الإخباري- أوقفت السلطات السويسرية مغربياً يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاماً وترك جثّتها في غابة في غرب باريس، وفق ما أفاد مسؤولون.

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وذكر مصدر مطلع على القضية تحدّث إلى فرانس برس بأن المشتبه فيه مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً.

وعُثر على جثة الطالبة في غابة بولونيا في غرب باريس، على مقربة من جامعة باريس-دوفين التي كانت ترتادها.



وفي يوم الثلاثاء، تم توقيف رجل يشتبه بارتكابه الجريمة في سويسرا، بحسب مسؤولين فرنسيين.

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس الثلاثاء بأنه تم التعرف على هوية المشتبه به "وتوقيفه اليوم في كانتون جنيف".



وقال مكتب المدعي العام لفرانس برس إن "طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية".



ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية، فيليبين. وشوهدت آخر مرة في الجامعة يوم الجمعة.

وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلاً يحمل فأسا.



ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا حيث تعهد وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو بتعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم.