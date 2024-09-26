سويسرا تعتقل عربياً اشتبهت بقتله طالبة في باريس

وذكر مصدر مطلع على القضية تحدّث إلى فرانس برس بأن المشتبه فيه مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً.
وفي يوم الثلاثاء، تم توقيف رجل يشتبه بارتكابه الجريمة في سويسرا، بحسب مسؤولين فرنسيين.
وأفاد مكتب المدعي العام في باريس الثلاثاء بأنه تم التعرف على هوية المشتبه به "وتوقيفه اليوم في كانتون جنيف".
وقال مكتب المدعي العام لفرانس برس إن "طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية".
ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية، فيليبين. وشوهدت آخر مرة في الجامعة يوم الجمعة.
وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلاً يحمل فأسا.
ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا حيث تعهد وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو بتعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم.
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