سيارة الشيخ الشعراوي تُعرض للبيع بسعر مفاجئ وتثير جدلاً واسعاً - صور

السيارة من طراز مرسيدس 260 SE موديل 1989، وتُعد من الفئات النادرة في مصر، إذ لم يدخل منها سوى 10 سيارات فقط، من بينها سيارة الشيخ الشعراوي.
وأكد صاحب المعرض كريم جمال صبيحة أنه اشترى السيارة قبل نحو 8 أشهر، بعد أن احتفظت بها أسرة الشيخ حتى عام 2024، قبل انتقال ملكيتها إلى نجل الشيخ ثم إلى المعرض. وأوضح أن سعرها يتراوح بين 575 و600 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الهدف من عرضها هو بيع سيارة ذات قيمة تاريخية لهواة السيارات الكلاسيكية، لا إثارة الجدل.
وأشار إلى تلقيه آلاف الاتصالات من داخل مصر وخارجها لشراء السيارة أو عرضها في متاحف خاصة، تقديراً لمكانة الشيخ الراحل.
ويُعد الشيخ محمد متولي الشعراوي من أبرز رموز تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث، واشتهر بلقب «إمام الدعاة»، وترك إرثاً دينياً وإعلامياً كبيراً ظل حاضراً في وجدان المصريين حتى اليوم، بعد رحيله عام 1998.
