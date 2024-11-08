سيارة بيعت 22 مرة.. كل من يشتريها "تموت زوجته" في أربيل!

وأوضح صاحب المعرض في الفيديو أن هناك إقبالًا كبيرًا على استئجار السيارة بعد معرفة أن كل من يشتريها تموت زوجته.
وأشار إلى أن كل من باعها لهم أرجعوها إليه لاحقًا بعد وفاة زوجاتهم، فأصبح يقوم بتأجيرها بـ100 دولار في اليوم، لافتًا إلى أن سعر السيارة التي وُصفت بـ"سيارة قتل الزوجات" ارتفع بشكل كبير بعد ملاحظة المستأجرين لهذا الأمر.
وواجه صاحب المعرض انتقادات واسعة، باعتبار الأمر يمثل شكلاً من أشكال الإساءة إلى النساء، فجرى رفع دعوى ضده لدى الادعاء العام في أربيل، وصدر بحقه مذكرة قبض، كما تم احتجاز السيارة التي يروّج لها في معرضه.
-
أخبار متعلقة
-
مواقع مصرية تعلن وفاة "صائد الدبابات"
-
بريطانيا .. حاول قتل صديقه بطريقة مروعة - تفاصيل
-
أمر بالقبض على مروج فكرة: "سيارة لقتل الزوجات" في كردستان
-
ترامب يحرج ليلى عبداللطيف ويكسر سلسلة توقعاتها
-
علامة غير عادية في سيارتك تطلب الصيانة بأسرع وقت
-
10 طرق سحرية لتقوية الذاكرة
-
ابتعد عن هذا الأمر عند فتح باب الثلاجة.. يزيد من استهلاك الكهرباء
-
منها السخونة الزائدة.. 8 علامات تخبرك بوقت التخلص من القلاية الهوائية