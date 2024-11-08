سيارة بيعت 22 مرة.. كل من يشتريها "تموت زوجته" في أربيل!

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول لصاحب معرض سيارات في محافظة أربيل العراقية، يروّج خلاله لسيارة بيعت 22 مرة، بعدما لاحظ البعض أن كل من يشتريها تموت زوجته.

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وأوضح صاحب المعرض في الفيديو أن هناك إقبالًا كبيرًا على استئجار السيارة بعد معرفة أن كل من يشتريها تموت زوجته.



وأشار إلى أن كل من باعها لهم أرجعوها إليه لاحقًا بعد وفاة زوجاتهم، فأصبح يقوم بتأجيرها بـ100 دولار في اليوم، لافتًا إلى أن سعر السيارة التي وُصفت بـ"سيارة قتل الزوجات" ارتفع بشكل كبير بعد ملاحظة المستأجرين لهذا الأمر.