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سيارة بيعت 22 مرة.. كل من يشتريها "تموت زوجته" في أربيل!

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 08-11-2024 06:13 م

الوكيل الإخباري-   ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول لصاحب معرض سيارات في محافظة أربيل العراقية، يروّج خلاله لسيارة بيعت 22 مرة، بعدما لاحظ البعض أن كل من يشتريها تموت زوجته.

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وأوضح صاحب المعرض في الفيديو أن هناك إقبالًا كبيرًا على استئجار السيارة  بعد معرفة أن كل من يشتريها تموت زوجته.


وأشار إلى أن كل من باعها لهم أرجعوها إليه لاحقًا بعد وفاة زوجاتهم، فأصبح يقوم بتأجيرها بـ100 دولار في اليوم، لافتًا إلى أن سعر السيارة التي وُصفت بـ"سيارة قتل الزوجات" ارتفع بشكل كبير بعد ملاحظة المستأجرين لهذا الأمر.


وواجه صاحب المعرض انتقادات واسعة، باعتبار الأمر يمثل شكلاً من أشكال الإساءة إلى النساء، فجرى رفع دعوى ضده لدى الادعاء العام في أربيل، وصدر بحقه مذكرة قبض، كما تم احتجاز السيارة التي يروّج لها في معرضه.

 
gnews

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