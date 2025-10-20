سيارة تقتحم حفل عيد ميلاد وتصيب أطفالا في واشنطن - فيديو

وذكرت السلطات أن فتاة وطفلاً أصيبا بجروح خطيرة، بينما وُصفت إصابات البقية، بينهم شخصان بالغان، بالخطيرة لكن غير مهددة للحياة.
أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل خيمة بيضاء ممزقة على عشب خارج منزل. وأكدت الشرطة أن السائق ترجل من المركبة ولاذ بالفرار، ولا يزال البحث جارياً عنه. ولم تُعرف بعد أسباب الحادث الذي وقع نحو الساعة 10:15 مساء.
The crash happened on the evening of October 18 in a residential area of #Bladensburg when a vehicle slammed into a… pic.twitter.com/aV3VgcZzMj
