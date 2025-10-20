سيارة تقتحم حفل عيد ميلاد وتصيب أطفالا في واشنطن - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة بلادينسبرغ بولاية ماريلاند أن سيارة انحرفت عن الطريق السريع رقم 450 واصطدمت بمنطقة يُقام فيها حفل عيد ميلاد في الهواء الطلق مساء السبت، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً، بينهم 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام.

وذكرت السلطات أن فتاة وطفلاً أصيبا بجروح خطيرة، بينما وُصفت إصابات البقية، بينهم شخصان بالغان، بالخطيرة لكن غير مهددة للحياة.



أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل خيمة بيضاء ممزقة على عشب خارج منزل. وأكدت الشرطة أن السائق ترجل من المركبة ولاذ بالفرار، ولا يزال البحث جارياً عنه. ولم تُعرف بعد أسباب الحادث الذي وقع نحو الساعة 10:15 مساء.





