الأربعاء 2025-08-06 03:13 م
 

سيجارة إلكترونية تؤخر طائرة في إدنبرة بساعتين عن موعد إقلاعها (فيديو)

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تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   أُجبر شاب يبلغ من العمر 21 عاماً على مغادرة رحلة تابعة لشركة "رايان إير" في مطار إدنبرة، بعدما استخدم سيجارة إلكترونية داخل مرحاض الطائرة، مما تسبب في تشغيل كاشف الدخان وتأخير الرحلة نحو ساعتين.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة تدخل ستة عناصر من الشرطة واعتقال الشاب داخل الطائرة، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور". وأكد أحد الركاب أن الشاب أُخرج بهدوء دون مقاومة، وتم منعه من السفر على رحلات "رايان إير" لاحقًا.


تأتي الحادثة في وقت تتزايد فيه الشكاوى من اضطرابات الرحلات الجوية في أوروبا، مع تأخيرات كبيرة أثرت على العديد من المسافرين.

 

أرم نيوز 

 
 
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