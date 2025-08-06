سيجارة إلكترونية تؤخر طائرة في إدنبرة بساعتين عن موعد إقلاعها (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو لحظة تدخل ستة عناصر من الشرطة واعتقال الشاب داخل الطائرة، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور". وأكد أحد الركاب أن الشاب أُخرج بهدوء دون مقاومة، وتم منعه من السفر على رحلات "رايان إير" لاحقًا.
تأتي الحادثة في وقت تتزايد فيه الشكاوى من اضطرابات الرحلات الجوية في أوروبا، مع تأخيرات كبيرة أثرت على العديد من المسافرين.
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