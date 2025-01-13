سيدة بريطانية تحتفظ بـ 24 ديكا وتثير الجدل بسبب الضوضاء المستمرة - صور

تقول لوسيا، التي تنفق آلاف الجنيهات سنويًا على العناية بطيورها، إنها تفضل التضحية باحتياجاتها الشخصية بدلاً من رؤية طيورها دون رعاية. ورغم العقبات اليومية، ما زالت تتمسك بحبها لهذه الطيور، وتستعد الآن للانتقال إلى مكان أكثر هدوءًا بعيدًا عن الجيران للمضي قدماً في حياة جديدة مع ديوكها.
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