سيدة بريطانية تحتفظ بـ 24 ديكا وتثير الجدل بسبب الضوضاء المستمرة - صور

الوكيل الإخباري- في قرية ريزولفين الصغيرة في جنوب ويلز، تعيش لوسيا لورانس (50 عامًا) في منزل يحتوي على 28 ديكًا وأكثر من 100 دجاجة، في مشهد فريد أثار انتباه الجيران وأدى إلى شكاوى بسبب الأصوات المزعجة لهذه الطيور. ورغم محاولاتها العديدة لتخفيف الضوضاء، مثل تركيب عزل صوتي، استمرت الشكاوى من الجيران، ما دفع السلطات لمصادرة عدد من الديوك ونقلها إلى مركز إنقاذ.

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تقول لوسيا، التي تنفق آلاف الجنيهات سنويًا على العناية بطيورها، إنها تفضل التضحية باحتياجاتها الشخصية بدلاً من رؤية طيورها دون رعاية. ورغم العقبات اليومية، ما زالت تتمسك بحبها لهذه الطيور، وتستعد الآن للانتقال إلى مكان أكثر هدوءًا بعيدًا عن الجيران للمضي قدماً في حياة جديدة مع ديوكها.







