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سيراميك ضد الأشعة فوق البنفسجية

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 17-08-2024 03:04 م

الوكيل الإخباري-   طوَّر فريق بحثي من جامعة سيتشوان مادة جديدة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، مصنوعة من سيراميك شفاف من الإيتريا المضاف إليه السيريوم.

 

يتم إنشاء هذه المادة عن طريق معالجة ثاني أكسيد السيريوم والإيتريا، مما ينتج عنه سيراميك متين ليس شفافاً فحسب، بل يوفر أيضاً مقاومة ممتازة للبيئات القاسية.


تعمل إضافة ثاني أكسيد السيريوم كممتص للأشعة فوق البنفسجية ومساعد في تشكيل الهيكل الخزفي، كما أنه يحول قدرة حجب الأشعة فوق البنفسجية من 250 نانومترًا إلى 375 نانومترًا، مما يسمح للمادة بحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

 

ومقارنةً بالمواد التقليدية، فإن السيراميك الشفاف المشبع بالإيتريا أكثر استقراراً وطويل الأمد، حتى عند تعرضه لظروف صعبة مثل درجات الحرارة المرتفعة والبيئات الحمضية والأشعة فوق البنفسجية.

 

البيان

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