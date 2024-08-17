سيراميك ضد الأشعة فوق البنفسجية

تعمل إضافة ثاني أكسيد السيريوم كممتص للأشعة فوق البنفسجية ومساعد في تشكيل الهيكل الخزفي، كما أنه يحول قدرة حجب الأشعة فوق البنفسجية من 250 نانومترًا إلى 375 نانومترًا، مما يسمح للمادة بحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
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