"سيلفي" يودي بحياة لاعبة جمباز

ووفقا لما ذكره موقع "cadenaser" فإن لاعبة الجمباز كانت برفقة مجموعة من الزوار، من بينهم شريكها وصديقان آخران، عندما سقطت من ارتفاع 80 مترًا في 15 أغسطس الماضي.
وأضاف الموقع: "اقتربت ناتالي ستشيكوفا كثيرًا من حافة الجبل، حيث كانت تلتقط صورة شخصية خلال زيارة سياحية إلى القلعة الألمانية التي ألهمت والت ديزني في فيلم الجميلة النائمة، حسبما روى أحد أصدقاء اللاعبة للصحافة التشيكية، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت إحدى ساقيها قد انزلقت أو ما إذا كان قد انهار أحد أحجار الأرضية، مما تسبب في سقوطها".
ودخلت اللاعبة في غيبوبة لعدة أيام، لكنها تُوفيت بعدما تأثرت بإصاباتها، إذ وصلت إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة، خاصة في الدماغ، وكانت غير قابلة للشفاء، كما شخصها الأخصائيون.
وكتب نادي سوكول بريبور الرياضي، الذي كانت تنتمي إليه ستشيكوفا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "ببالغ الحزن نعلن أنه بعد حادث مأساوي، تركت صديقتنا الرائعة ولاعب الجمباز والممثلة والمدربة ناتالي ستشيكوفا هذا العالم إلى الأبد، لقد خسرت معركتها من أجل الحياة في 21 أغسطس".
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