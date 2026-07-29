سينابون بعجينة التوست.. حلوى سريعة بمكونات بسيطة

11:27 ص

الوكيل الإخباري- سينابون بعجينة التوست اضافة اعلان





وصفة حلويات سريعة ولذيذة تجمع بين نكهة السينابون التقليدية وقوام التوست المقرمش من الخارج والطري من الداخل، مع رائحة القرفة الشهية، باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل.



وقت التحضير: 60 دقيقة

تكفي: 6 أشخاص



المقادير:



12 شريحة خبز توست أبيض طري.

زبدة مذابة.

سكر بني.

قرفة.

سكر بودرة وحليب للتزيين.



طريقة التحضير:

تُزال أطراف شرائح التوست، ثم تُفرد جيدًا وتُدهن بالزبدة. يُرش عليها خليط السكر والقرفة، ثم تُلف على شكل رول وتُرتب في قالب مناسب.



تُخبز اللفائف في فرن مُسخّن مسبقًا على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 15–20 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. بعد أن تبرد قليلًا، يمكن تزيينها بخليط السكر البودرة والحليب وتقديمها دافئة مع القهوة أو الشاي.





