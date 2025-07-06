شائعات مرعبة تطارد دمى "لابوبو"

انتشرت عبر "تيك توك" و"ريديت" قصص تزعم سماع أصوات غريبة ووقوع ظواهر غير مفسّرة بعد اقتنائها، بل وربطها البعض بكائن "بازوزو" من فيلم The Exorcist.
من جانبها، نفت شركة "بوب مارت" هذه المزاعم، مؤكدة أن "لابوبو" مستوحاة من شخصية خيالية في كتاب أطفال إسكندنافي.
ورغم النفي، تستمر الدمية بإثارة الانقسام بين من يراها لطيفة ومن يجدها مخيفة.
ارم نيوز
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