شائعات مرعبة تطارد دمى "لابوبو"

الوكيل الإخباري- أثارت دمى "لابوبو" ضجة كبيرة على الإنترنت، بسبب مظهرها الغريب وانتشار الشائعات حول ارتباطها بطاقة "شيطانية". الدمية، التي تُباع بأسعار تبدأ من 15 دولارًا وقد تصل إلى أكثر من 900 دولار، تتميز بشكل مغطى بالفرو وابتسامة واسعة بعيون ضخمة.

اضافة اعلان



انتشرت عبر "تيك توك" و"ريديت" قصص تزعم سماع أصوات غريبة ووقوع ظواهر غير مفسّرة بعد اقتنائها، بل وربطها البعض بكائن "بازوزو" من فيلم The Exorcist.



من جانبها، نفت شركة "بوب مارت" هذه المزاعم، مؤكدة أن "لابوبو" مستوحاة من شخصية خيالية في كتاب أطفال إسكندنافي.