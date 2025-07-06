الأحد 2025-07-06 02:31 م
 

شائعات مرعبة تطارد دمى "لابوبو"

كخمك
دمية "لابوبو"
 
الأحد، 06-07-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت دمى "لابوبو" ضجة كبيرة على الإنترنت، بسبب مظهرها الغريب وانتشار الشائعات حول ارتباطها بطاقة "شيطانية". الدمية، التي تُباع بأسعار تبدأ من 15 دولارًا وقد تصل إلى أكثر من 900 دولار، تتميز بشكل مغطى بالفرو وابتسامة واسعة بعيون ضخمة.

اضافة اعلان


انتشرت عبر "تيك توك" و"ريديت" قصص تزعم سماع أصوات غريبة ووقوع ظواهر غير مفسّرة بعد اقتنائها، بل وربطها البعض بكائن "بازوزو" من فيلم The Exorcist.


من جانبها، نفت شركة "بوب مارت" هذه المزاعم، مؤكدة أن "لابوبو" مستوحاة من شخصية خيالية في كتاب أطفال إسكندنافي.


ورغم النفي، تستمر الدمية بإثارة الانقسام بين من يراها لطيفة ومن يجدها مخيفة.

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

0ج-دج0

طب وصحة في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح

خلال لقائه وفدين من نادي الشبيبة المسيحي وأبناء قبيلة الحويطات/العمران

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية جعلت من الأردن منارة استقرار وأيقونة سلام

غ8عتاةى

طب وصحة كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟

تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

مناسبات تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي

أخبار محلية في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي

اتةى

طب وصحة ليس الوقت أمام الشاشة ما يؤذي طفلك.. تعرف على الخطر الحقيقي!

الحفارة التي تم ضبطها

أخبار محلية ضبط حفّارة مخالفة في الزرقاء.. والمياه تحذّر المعتدين على مصادرها

جانب من توقيع الاتفاقيات

أخبار محلية اتفاقيات مائية تخدم 4 ملايين مواطن في الأردن .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة