شابة تشنق نفسها بعد الزفاف بسبب المهر في الهند

الوكيل الإخباري- أقدمت شابة هندية تبلغ من العمر 19 عاماً تُدعى بوغيثا مالوث على الانتحار، بعدما لم تتحمل الضغوط النفسية الناتجة عن مضايقات زوجها المستمرة بسبب المهر، رغم أن عائلتها دفعت بالفعل مبلغاً ضخماً في حفل الزفاف.



اضافة اعلان

وفي الثقافة الهندية، المقصود بـ"المهر" هو مبلغ من المال أو ممتلكات أو ذهب تقدّمه عائلة العروس إلى العريس وأسرته عند إتمام الزواج.



هذه الممارسة تُعرف في بعض الترجمات بـ"الدوطة"، وهي تقليد يعود لعصور قديمة، لكنه ما زال يُمارس في بعض المناطق رغم تجريمه رسمياً بموجب قانون حظر الدوطة لعام 1961 في الهند.



وبحسب شبكة "NEWS 9"، فقد تزوجت بوغيثا من غاتوث سرينو، وهو موظف مبيعات في محل مجوهرات، في نيسان الفائت ورغم أن بدايات الزواج كانت تبدو مستقرة، إلا أن سلوك الزوج تغيّر سريعاً، إذ بدأ بمطالبة زوجته بمزيد من المال بعد فترة قصيرة من الزواج.

وأوضحت عائلة بوغيثا في بلاغ رسمي للشرطة أن مراسم الزفاف كلفتهم حوالي 13 ألف دولار أميركي، إلى جانب تقديم "مهر كريم" لعائلة العريس.



لكن ذلك لم يُرضِ الزوج وأسرته، الذين واصلوا المطالبة بمبلغ إضافي، مدّعين أنهم سينتظرون ما بعد موسم الحصاد لتسلّم بقيّة المهر.



وفي يوم 21 حزيران، عاد الزوج سرينو إلى منزله ليكتشف أن زوجته قد أنهت حياتها شنقاً، هذا المشهد الصادم دفع بعائلة بوغيثا إلى التوجه مباشرة إلى الشرطة، حيث قدموا بلاغاً اتهموا فيه الزوج وستة من أفراد أسرته بممارسة العنف النفسي والضغط المالي على الفتاة.