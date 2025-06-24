شابة تشنق نفسها بعد الزفاف بسبب المهر في الهند

هذه الممارسة تُعرف في بعض الترجمات بـ"الدوطة"، وهي تقليد يعود لعصور قديمة، لكنه ما زال يُمارس في بعض المناطق رغم تجريمه رسمياً بموجب قانون حظر الدوطة لعام 1961 في الهند.
وبحسب شبكة "NEWS 9"، فقد تزوجت بوغيثا من غاتوث سرينو، وهو موظف مبيعات في محل مجوهرات، في نيسان الفائت ورغم أن بدايات الزواج كانت تبدو مستقرة، إلا أن سلوك الزوج تغيّر سريعاً، إذ بدأ بمطالبة زوجته بمزيد من المال بعد فترة قصيرة من الزواج.
لكن ذلك لم يُرضِ الزوج وأسرته، الذين واصلوا المطالبة بمبلغ إضافي، مدّعين أنهم سينتظرون ما بعد موسم الحصاد لتسلّم بقيّة المهر.
وفي يوم 21 حزيران، عاد الزوج سرينو إلى منزله ليكتشف أن زوجته قد أنهت حياتها شنقاً، هذا المشهد الصادم دفع بعائلة بوغيثا إلى التوجه مباشرة إلى الشرطة، حيث قدموا بلاغاً اتهموا فيه الزوج وستة من أفراد أسرته بممارسة العنف النفسي والضغط المالي على الفتاة.
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