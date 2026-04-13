الإثنين 2026-04-13 02:07 م

شابة تنهي حياتها بعد صدور قرار بإعادتها إلى زوجها في اليمن!

شابة تنهي حياتها بعد صدور قرار بإعادتها إلى زوجها!
الإثنين، 13-04-2026 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة حجة شمال غربي اليمن حادثة مأساوية، راحت ضحيتها فتاة في العشرينيات من عمرها، بعدما أنهت حياتها إثر رفضها الاستمرار في زواج أُجبرت عليه من رجل يكبرها سنًا.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي في مديرية المحابشة، حيث أفادت مصادر محلية بأن الفتاة كانت قد زُوِّجت قبل نحو شهر من رجل يعمل مشرفًا في جماعة الحوثي، وسط روايات تتحدث عن تعرضها لاحقًا لسوء معاملة وعنف.


وبحسب المصادر، عادت الشابة بعد فترة قصيرة إلى منزل عائلتها هربًا من واقعها، إلا أن محاولاتها لطلب الانفصال أو الحماية لم تلقَ استجابة.


ورغم إبلاغها والدها بما كانت تتعرض له من معاملة قاسية، أصرّ على عودتها إلى منزل زوجها، فيما حصل الزوج لاحقًا على حكم قضائي من سلطات الحوثي يُلزمها بالعودة إليه.

 
 


