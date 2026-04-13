شابة تنهي حياتها بعد صدور قرار بإعادتها إلى زوجها في اليمن!

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي في مديرية المحابشة، حيث أفادت مصادر محلية بأن الفتاة كانت قد زُوِّجت قبل نحو شهر من رجل يعمل مشرفًا في جماعة الحوثي، وسط روايات تتحدث عن تعرضها لاحقًا لسوء معاملة وعنف.
وبحسب المصادر، عادت الشابة بعد فترة قصيرة إلى منزل عائلتها هربًا من واقعها، إلا أن محاولاتها لطلب الانفصال أو الحماية لم تلقَ استجابة.
ورغم إبلاغها والدها بما كانت تتعرض له من معاملة قاسية، أصرّ على عودتها إلى منزل زوجها، فيما حصل الزوج لاحقًا على حكم قضائي من سلطات الحوثي يُلزمها بالعودة إليه.
أخبار متعلقة
-
منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟
-
إنجلترا.. شخص يعثر بطاقات "بوكيمون" قديمة.. وكانت المفاجأة
-
لص يعلق داخل نافذة عيادة طبيب والشرطة تتدخل لإنقاذه في الهند
-
تحذير من كارثة عالمية قد تعيد تشكيل مناخ الأرض
-
معلومة مغلوطة حول غسل الشعر
-
طريقة مبتكرة لتحضير بطاطا مقلية مقرمشة وأكثر صحة
-
طفيليات ينقلها البعوض للإنسان
-
ذعرٌ في الولايات المتّحدة... ومخاوف كبيرة من موجات "تسونامي مُرعبة"