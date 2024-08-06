شاب بريطاني يتوفى لـ 25 دقيقة ثم يعود إلى الحياة

الوكيل الإخباري- توفي طالب جامعي بريطاني لمدة 25 دقيقة بشكل كامل، وكادوا يعلنون موته بشكل رسمي، لكنه عاد إلى الحياة، ليكتشف الأطباء أن لديه حالة صحية غريبة وخفية ولم يكن قد تم اكتشافها من قبل.



وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب "تشارلي فينسينت" تعرض إلى حروق الشمس الشديدة، حيث تم نقله إلى المستشفى للعلاج، وهناك مات لمدة 25 دقيقة ثم عاد إلى الحياة ليكتشف الأطباء أنه مصاب بمرض نادر في القلب.



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