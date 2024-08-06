شاب بريطاني يتوفى لـ 25 دقيقة ثم يعود إلى الحياة

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب "تشارلي فينسينت" تعرض إلى حروق الشمس الشديدة، حيث تم نقله إلى المستشفى للعلاج، وهناك مات لمدة 25 دقيقة ثم عاد إلى الحياة ليكتشف الأطباء أنه مصاب بمرض نادر في القلب.
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