 
الثلاثاء 2024-08-06 11:07 ص
 
 

شاب بريطاني يتوفى لـ 25 دقيقة ثم يعود إلى الحياة

تشارلي فينسينت
تشارلي فينسينت




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   توفي طالب جامعي بريطاني لمدة 25 دقيقة بشكل كامل، وكادوا يعلنون موته بشكل رسمي، لكنه عاد إلى الحياة، ليكتشف الأطباء أن لديه حالة صحية غريبة وخفية ولم يكن قد تم اكتشافها من قبل.


وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،  فإن الشاب "تشارلي فينسينت" تعرض إلى حروق الشمس الشديدة، حيث تم نقله إلى المستشفى للعلاج، وهناك مات لمدة 25 دقيقة ثم عاد إلى الحياة ليكتشف الأطباء أنه مصاب بمرض نادر في القلب.

العربية 

 

 

gnews

أحدث الأخبار

الخرف

طب وصحة دراسة تكشف 14 عاملاً يزيد خطر الإصابة بالخرف

الهلال الأحمر الفلسطيني

فلسطين إصابة شخصين بجروح خطيرة في قصف لجنين

ذهب

اقتصاد محلي بعد انخفاض بشكل حاد أمس .. كم بلغت اسعار الذهب بالاردن اليوم ؟

سناب شات

تكنولوجيا "سناب شات" تخسر 249 مليون دولار في 3 أشهر

المشي بأقدام حافية

طب وصحة المشي بأقدام حافية .. طبيب يكشف فوائد صحية جمّة

تعبيرية

فلسطين شهيد في قصف الاحتلال لمركبة في جنين

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية : لن ننشر رابط نتائج التوجيهي قبل هذا الموعد

مرض السكري

طب وصحة الجلوس الطويل خطر على حياة مريض السكري





 


 



الأكثر مشاهدة