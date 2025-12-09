الثلاثاء 2025-12-09 02:17 م

شاب بريطاني ينهي حياته قفزًا من منطاد على ارتفاع ألف قدم

الثلاثاء، 09-12-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   أنهى شاب بريطاني يبلغ من العمر 33 عامًا حياته بطريقة صادمة، بعدما قفز عمدًا من حافة سلة منطاد تابع لشركة Virgin Balloon Flights خلال رحلة فوق منطقة ساسكس، وفق ما أكدته جلسة التحقيق القضائي.

وأظهرت لقطات الكاميرا داخل السلة أنه كان يبتسم ويلوح قبل أن يستدير ويرفع ساقيه متسلقًا الحافة ثم يقفز منها. وقالت المحققة إلين كيتينغ إن الحادث وقع بسرعة جعلت من المستحيل على الطيار أو الركاب منعه.


وعُثر على جثمانه في أرض زراعية قرب طريق A272، كما عثرت الشرطة على رسالة تُظهر رغبته في حرق جثمانه، وهو ما اعتبره الطبيب الشرعي دليلاً على نيته المسبقة. وأكدت مساعدة الطبيب الشرعي أن تسلّقه المتعمّد ووجود الرسالة "يشيران بوضوح إلى أنه كان يقصد إنهاء حياته".


وأفاد زملاؤه في الفندق الذي يعمل فيه قرب واتفورد أنه كان يعاني خوفًا شديدًا من المرتفعات، مما يعزز فرضية أن القفز كان عملاً انتحاريًا مقصودًا.

 

