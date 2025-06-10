الثلاثاء 2025-06-10 08:21 م
 

شابّ سوري يتعرض لإصابة قاتلة بعد قفزة استعراضية في البحر بتركيا (فيديو)

لال
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري-  يواجه شاب سوري يعيش في تركيا الموت، بعد إصابة خطيرة تعرض لها بسبب مغامرة غير محسوبة العواقب خلال السباحة في البحر.

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ويرقد محمد، 18 عاماً، في العناية المركزة بإحدى مستشفيات أنطاليا في جنوب تركيا، بعد إصابة بليغة تعرض لها خلال ارتطامه بالماء من ارتفاع 40 متراً عندما قفز من فوق جرف صخري.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الشاب السوري قفز من ذلك الارتفاع على سبيل المغامرة والاستعراض أمام أصدقائه ورواد المكان الكثر خلال إجازة عيد الأضحى، لكنه سقط بطريقة خاطئة.

وفقد محمد وعيه عند ارتطامه بسطح الماء وغرق، قبل أن يهرع متطوعون لانتشاله بعد جهود كبيرة، لتصل فرقة إسعاف للمكان وتجري له إسعافات أولية أعادته للحياة بعد توقف قلبه عن النبض.

ونُقل الشاب للمستشفى، لكن حالته خطيرة بسبب كمية المياه التي ابتلعها خلال بقائه في الماء لحين انتشاله، وبسبب قوة الارتطام بالماء.

ووقع الحادث مع نهاية العام الدراسي، واستعداد عدد كبير من السوريين اللاجئين في تركيا، وعددهم نحو 3 ملايين، للعودة إلى بلادهم خلال الفترة القليلة المقبلة. 

 

 

لبنان 24 

 

 

 
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