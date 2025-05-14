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شاب سوري يقتل والدته خنقاً في تركيا

قفبل
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-   أقدم شاب سوري، على قتل والدته، في مدينة "عثمانية" التركية، عبر ضربها وخنقها بعد  مشاجرة بينهما انتهت بتلك الجريمة المروعة.

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وقالت وسائل إعلام، إن علي (21 عامًا) دخل في مشادة كلامية مع والدته نورا زمزم (40 عامًا)، قبل أن يهاجمها بالضرب ويخنقها حتى الموت.


وأضافت أن فريق الإسعاف الذي وصل للمنزل، وجد الأم قد فارقت الحياة، ليتم نقلها إلى المشرحة بناءً على طلب النيابة العامة.

وهزت  الجريمة مدينة "عثمانية" في جنوب تركيا التي تستضيف عددًا من اللاجئين السوريين منذ العام 2011، وتعد من أشنع الجرائم في أوساط اللاجئين بالمدينة.


ولم تتضح بعد دوافع المشاجرة، لكن الشرطة أوقفت الابن القاتل وبدأت تحقيقاتها في جريمته وأسبابها.


ارم نيوز 

 

 

 
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