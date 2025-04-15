شاب كيني يتعلّق بمروحية خلال حفل زفاف ويثير الذعر بين الحضور! (فيديو)

وفقًا للتفاصيل، كان الشاب يتشبث بأذرع الهبوط للمروحية لحظة إقلاعها، ما دفع الطيار للهبوط اضطرارياً في إحدى المزارع القريبة، حيث هرع الحضور لإنقاذه. ورغم خطورة الموقف، صرح الشاب أنه استمتع بالرحلة القصيرة، لكن تصرفه أثار غضب المدعوين الذين طالبوا السلطات باعتقاله، مشيرين إلى أنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
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