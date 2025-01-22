شاب يحرق والدته: حادثة صادمة تهز الشارع التونسي

ووفقاً للتقارير الصحفية، وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء في مدينة "قليبية"، حيث قام الشاب بسكب البنزين على والدته أثناء إعدادها وجبة العشاء في المطبخ. وقد تم استدعاء فرق الحماية المدنية التي نقلت الأم المصابة إلى المستشفى المحلي بعد تدخل الأجوار لإخماد النيران المشتعلة في ثيابها.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد من الأشخاص عن دوافع الجريمة، معربين عن استغرابهم وغضبهم تجاه تصرف الشاب. واصف البعض هذه الأفعال بأنها تمثل "عقوق الوالدين".
حتى الآن، لم تتضح الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الجاني، الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المختصة. كما يرجح البعض أن الشاب قد يكون قد تعاطى مواد مخدرة، فيما يتكهن آخرون أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
تستمر التحقيقات لتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل البشع.
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