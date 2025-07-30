الأربعاء 2025-07-30 09:46 ص
 

شاب يشعل النار في منزل أسرته بالبصرة ويودي بحياة 3 أشخاص

عههت
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-07-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة البصرة العراقية، يوم الثلاثاء، حادثاً مأساوياً بعد أن أقدم شاب على إضرام النار في منزل عائلته في منطقة المشراق الجديد وسط المدينة، ما أسفر عن مصرع ثلاثة من أفراد الأسرة وإصابة شقيقه بجروح خطيرة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عراقية.

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وذكرت مصادر أمنية أن الجريمة جاءت إثر خلاف عائلي حاد بين الجاني وشقيقه المصاب، تطور إلى إشعال النيران التي التهمت المنزل بالكامل.


وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني أثناء محاولته الفرار، وفتحت تحقيقاً موسعاً في ملابسات الحادث.


فيما يخضع الشقيق المصاب لعلاج مكثف في مستشفى الفيحاء، حيث وُصفت حالته بالخطرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

ارم نيوز

 
 
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