شاب يشعل النار في منزل أسرته بالبصرة ويودي بحياة 3 أشخاص

وذكرت مصادر أمنية أن الجريمة جاءت إثر خلاف عائلي حاد بين الجاني وشقيقه المصاب، تطور إلى إشعال النيران التي التهمت المنزل بالكامل.
وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني أثناء محاولته الفرار، وفتحت تحقيقاً موسعاً في ملابسات الحادث.
فيما يخضع الشقيق المصاب لعلاج مكثف في مستشفى الفيحاء، حيث وُصفت حالته بالخطرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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