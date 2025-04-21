شاب يعتدي على والده في الشارع ويشعل غضب الأتراك - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة Esenyurt، الواقعة على بُعد 34 كيلومترًا من وسط إسطنبول، حادثة صادمة أثارت غضب الشارع التركي، بعدما انتشر مقطع فيديو يُظهر شابًا يعتدي بالضرب المبرح على والده في وضح النهار، وأمام أنظار والدته والمارة.

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ووقعت الحادثة يوم السبت الماضي، عندما وثّقت كاميرا مراقبة عامة مشادة كلامية بين الابن ووالده، تطورت بشكل عنيف، حيث بدأ الشاب بتوجيه الركلات والضربات لوالده، فيما كانت الأم تحاول منعه دون جدوى، وسط دهشة وذهول المارة.



وبينما انشغل كثيرون بتصوير المشهد عبر هواتفهم المحمولة، لم يتدخل سوى عدد قليل لمحاولة إيقاف الشاب، الذي طرح والده أرضًا، وأمسك بعنقه بعنف، مما جعل الأخير يظهر في وضع شبه فاقد للوعي، يحاول الدفاع عن نفسه دون جدوى.



وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحالة الصحية للأب، في حين أفادت تقارير صحفية تركية، من بينها موقع قناة d Haber، أن سيارة إسعاف كانت تمر بالصدفة نقلت الأب المصاب إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج الفوري.



وقد أعلنت الشرطة التركية عن فتح تحقيق في الحادث، لكشف ملابساته وأسباب الاعتداء، الذي أشعل منصات التواصل الاجتماعي وأثار ردود فعل غاضبة من المتابعين .

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