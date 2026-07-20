شاب يمني يطلق النار على قبر جده بسبب خلاف على الميراث - فيديو

وظهر الشاب وهو يحمل سلاحًا آليًا ويوجه طلقات نحو القبر، متحدثًا عن شعوره بالظلم بسبب حرمانه من نصيبه في التركة، ما أثار انتقادات واسعة بسبب انتهاك حرمة الموتى.
لاحقًا، عاد الشاب إلى المقبرة وظهر في مقطع آخر يعتذر لجده وأصحاب القبور المجاورة،فيما لم تصدر الجهات الرسمية اليمنية أي توضيح بشأن هوية الشاب أو تفاصيل الخلاف.
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